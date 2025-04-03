Кубок Гагарина, результаты и видео голов 3 апреля: минское «Динамо» разгромило ЦСКА, «Спартак» обыграл «Северсталь» и другие матчи

3 апреля, 21:50
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Эберт — 1 (Мэйсек, Кизимов), 13:33 — 1:0. Да Коста — 1 (Хрипунов), 38:18 — 2:0.
Вратари: Аликин — Билялов (56:03).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 27 (12+11+4) — 33 (15+6+12).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
3 апреля. Екатеринбург. УГМК Арена.
Счет в серии: 3-2
«Металлург» — «Авангард» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Коробкин — 1 (Камалов, Гераськин), 13:18 — 1:0. Козлов — 1 (Минулин, Вовченко), 18:32 — 2:0. Буше — 2 (Маклауд, Фьоре), 24:44 — 2:1. Коробкин — 2 (п.в., Джонсон), 59:48 — 3:1.
Вратари: Набоков — Серебряков (58:18 — 59:48).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 29 (11+11+7) — 32 (7+11+14).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
3 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 2-3
«Динамо» Минск — ЦСКА — 7:0 (4:0, 3:0, 0:0)
Голы: Бориков — 2 (Липский, Тирни), 1:45 — 1:0. Энас — 2 (Гросс, Хенкель), 10:26 — 2:0. Бориков — 3 (Тирни, Брук), 11:38 — 3:0. Хэмилтон — 1 (Сотишвили, Кузнецов), 19:38 — 4:0. Горбунов — 2 (Уэлле, Энас), 23:11 — 5:0. Стась — 1 (Кузнецов, Хэмилтон), 23:29 — 6:0. Горбунов — 3 (Волков), 27:30 — 7:0.
Вратари: Демченко — Просветов (Хомченко, 11:38).
Штраф: 14 — 14.
Броски: 29 (12+11+6) — 23 (5+13+5).
Судьи: Беляев, Дударов.
3 апреля. Минск. «Минск-Арена».
Счет в серии: 3-2
«Спартак» — «Северсталь» — 5:2 (0:1, 5:1, 0:0)
Голы: Чебыкин — 2 (Кручинин, Т. Давыдов), 3:59 — 0:1. Кручинин — 1 (Т. Давыдов, Абросимов), 21:04 — 0:2. Миронов — 1 (бол., Голдобин, Морозов), 23:07 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Голдобин, Вишневский), 23:53 — 2:2. Лукьянцев — 2 (Пивчулин, Миронов), 24:15 — 3:2. Ефремов — 1 (Голдобин, Морозов), 33:17 — 4:2. Мальцев — 2 (Локтионов, Зайцев), 39:29 — 5:2.
Штраф: 9 — 8.
Вратари: Загидулин — Самойлов.
Броски: 29 (7+15+7) — 41 (17+15+9).
3 апреля. Москва. Мегаспорт.
Счет в серии: 4-1