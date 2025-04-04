Кубок Гагарина, результаты и видео голов 4 апреля: «Трактор» обыграл «Адмирал», «Динамо» уступило СКА и другие матчи

Матчи первого раунда Кубка Гагарина-2025

4 апреля, пятница

1/8 финала. «Восток»

«Трактор» — «Адмирал» — 5:4 ОТ (0:3, 0:1, 4:0, 1:0)

Голы: Основин — 1 (мен.), 5:22 — 0:1. Гутик — 2 (Старков), 7:05 — 0:2. Основин — 2 (Муранов, Шевченко), 15:57 — 0:3. Шэн — 2 (Старков), 31:02 — 0:4. Дронов — 2 (бол., Глотов), 47:54 — 1:4. Светлаков — 2, 48:31 — 2:4. Шабанов — 3 (бол., Дронов, Кадейкин), 51:42 — 3:4. Кэмпфер — 2 (Дер-Аргучинцев, Светлаков), 58:49 — 4:4. Дер-Аргучинцев — 2, 61:31 — 5:4.

Вратари: Фукале (Мыльников, 15:57) — Мишуров.

Штраф: 2 — 18.

Броски: 48 (5+18+21+4) — 25 (14+7+4+0).

Судьи: Мочалов, Ромасько.

4 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Андреофф — 1 (бол., Бек, Мерфи), 5:56 — 0:1. Ремпал — 3 (бол., Ливо, Уилсон), 19:07 — 1:1. Ремпал — 4 (Ян, Пименов), 38:03 — 2:1. Ремпал — 5 (бол., Ливо, Уилсон), 49:38 — 3:1. Ян — 1 (Зоркин, Ефремов), 51:42 — 4:1. Бек — 2 (Кара, Лукин), 56:17 — 4:2. Ливо — 1 (п.в., Уилсон), 58:25 — 5:2.

Вратари: Самонов — Костин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (9+15+10) — 19 (5+4+10).

Судьи: Гашилов, Морозов.

4 апреля. Уфа. «Уфа-Арена». 8519 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

1/8 финала. «Запад»

«Динамо» Москва — СКА — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Плотников — 1 (бол., И. Демидов, Грицюк), 1:53 — 0:1. Михеев — 1 (Ожиганов, Джиошвили), 4:22 — 1:1. И. Демидов — 3 (Сапего), 28:07 — 1:2. Уил — 1 (бол., Пакетт, Пыленков), 45:47 — 2:2. Никишин — 2 (бол., Кузнецов), 52:21 — 2:3. Ильенко — 1 (Пыленков, Ожиганов), 57:25 — 3:3. Сапего — 1, 71:49 — 3:4.

Вратари: Моторыгин — Плешков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (7+12+7+3) — 39 (12+8+11+8).

Судьи: Бирин, Фатеев.

4 апреля. Москва. «ВТБ Арена». 9662 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

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