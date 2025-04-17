Кубок Гагарина, результаты 17 апреля: «Спартак» победил «Салават Юлаев» «Авангард» уступил «Локомотиву»

17 апреля, 22:10
«Авангард» — «Локомотив» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Буше — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 20:27 — 1:0. Елесин — 1, 25:36 — 1:1. Радулов — 3 (Алексеев, Сергеев), 67:25 — 1:2.
Вратари: Серебряков — Исаев.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (2+5+10+4) — 32 (16+9+4+3).
Судьи: Наумов, Ромасько.
17 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
Счет в серии: 1-3
«Спартак» — «Салават Юлаев» — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)
Голы: Морозов — 2 (бол., Голдобин, Локтионов), 8:12 — 1:0. Мальцев — 3 (бол., Пашин, Ружичка), 8:47 — 2:0. Филин — 1 (Локтионов), 11:39 — 3:0. Ливо — 2 (бол., Уилсон, Ремпал), 20:37 — 3:1. Хафизуллин — 2 (бол., Хмелевский), 30:35 — 3:2. Морозов — 3 (бол., Ружичка), 47:12 — 4:2. Ружичка — 7 (п.в., Миронов), 58:04 — 5:2. Беляев — 1 (Мансуров, Зайцев), 58:38 — 6:2.
Вратари: Загидулин — Самонов (57:40 — 58:04).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 25 (12+6+7) — 32 (10+14+8).
Судьи: Гашилов, Дударов.
17 апреля. Москва. Мегаспорт. 11833 зрителя.
Счет в серии: 3-1