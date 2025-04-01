Кубок Гагарина, результаты и видео голов 1 апреля: «Авангард» уступил «Металлургу», ЦСКА победил минское «Динамо» и другие матчи

1 апреля, 22:00
«Авангард» — «Металлург» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Голы: Чистяков — 2 (Каблуков), 2:57 — 1:0. Михайлис — 2 (Зернов, Орехов), 46:44 — 1:1. Джонсон — 1 (Камалов), 57:48 — 1:2. Орехов — 1 (п.в.), 58:11 — 1:3.
Вратари: Серебряков (58:05 — 58:11, 58:24) — Набоков.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (11+5+7) — 25 (7+9+9).
Судьи: Беляев, Ромасько.
1 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
Счет в серии: 3-1
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)
Голы: Фальковский — 2 (Семенов), 1:02 — 1:0. Барабанов — 2, 5:51 — 2:0. Сафонов — 1 (Галимов, Фальковский), 9:10 — 3:0. Дыняк — 1 (Кошелев), 10:56 — 4:0. Голышев — 1, 24:20 — 4:1. Шаров — 3 (Трямкин, Зборовский), 30:32 — 4:2. Петан — 1 (Семенов), 32:55 — 5:2. Барабанов — 3 (бол., Миллер, Яшкин), 35:59 — 6:2. Галимов — 2 (Марченко, Барабанов), 55:19 — 7:2.
Вратари: Билялов — Галкин (Аликин, 10:56, Галкин, 40:00).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 32 (12+11+9) — 29 (8+12+9).
Судьи: Бирин, Фатеев.
1 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8730 зрителей.
Счет в серии: 2-2
«Северсталь» — «Спартак» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Орлов — 1 (Ружичка, Мальцев), 4:11 — 0:1. Иванцов — 1 (Скоренов, Чуркин), 23:43 — 1:1. Думбадзе — 1 (Подшивалов), 25:57 — 2:1. Скоренов — 2 (Иванцов), 37:11 — 3:1. Подшивалов — 1 (Думбадзе), 40:31 — 4:1. Мальцев — 1 (Ружичка), 44:03 — 4:2. Иванцов — 2 (п.в., Скоренов), 59:21 — 5:2.
Нереализованный буллит: Иванцов (Северсталь), 41:20 (Вратарь).
Вратари: Самойлов — Загидулин (57:01 — 59:02, 59:11 — 59:21).
Штраф: 17 — 12.
Броски: 34 (6+20+8) — 34 (12+8+14).
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
1 апреля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5294 зрителя.
Счет в серии: 1-3
ЦСКА — «Динамо» Минск — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Долженков — 1 (Мингачев), 41:15 — 1:0. Дроздов — 2 (Соркин, Классон), 46:23 — 2:0. Пинчук — 2 (Мороз, Уэлле), 58:14 — 2:1.
Вратари: Просветов — Демченко (57:37 — 58:14, 58:52).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 21 (8+5+8) — 48 (17+13+18).
Судьи: Беляев, Наумов.
1 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 9708 зрителей.
Счет в серии: 2-2