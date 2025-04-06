Кубок Гагарина, результаты и видео голов 6 апреля: СКА проиграл «Динамо» Москва и другие матчи

Матчи первого раунда Кубка Гагарина-2025. 6 апреля, воскресенье 1/8 финала. «Восток» «Адмирал» — «Трактор» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Телегин — 1 (Блажиевский, Робинсон), 29:02 — 0:1. Ткачев — 2 (п.в., Дер-Аргучинцев), 59:18 — 0:2.

Вратари: Мишуров — Мыльников (Фукале, 12:36).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 43 (13+13+17) — 32 (12+11+9).

Судьи: Морозов, Сергеев.

6 апреля. Владивосток. «Фетисов Арена». 5445 зрителей.

Счет в серии: 2-4. «Сибирь» — «Салават Юлаев» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Ремпал — 6 (Хмелевский), 15:37 — 0:1. Андреофф — 2 (бол., Широков, Бек), 26:07 — 1:1. И. Климович — 1 (Гоголев), 26:37 — 2:1. Хохряков — 1 (Газимов, Сучков), 27:13 — 2:2. Пьянов — 2 (бол., Широков, Мерфи), 30:58 — 3:2. Мерфи — 2 (бол., Пьянов), 38:15 — 4:2. И. Климович — 2 (мен., Кара, Ахияров), 47:05 — 5:2.

Вратари: Костин — Самонов (Вязовой, 38:15).

Штраф: 14 — 13.

Броски: 24 (6+11+7) — 35 (13+10+12).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

6 апреля. Новосибирск. «Сибирь-Арена». 11589 зрителей.

Счет в серии: 3-3. 1/8 финала. «Запад» СКА — «Динамо» Москва — 2:5 (0:0, 2:1, 0:4)

Голы: Джиошвили — 1 (Кудашов), 24:06 — 0:1. Зыков — 1 (Педан), 26:45 — 1:1. Зыков — 2 (Грицюк), 29:34 — 2:1. Комтуа — 3 (Рашевский, Сизов), 41:29 — 2:2. Адамчук — 1, 42:41 — 2:3. Гусев — 3 (бол., Менелл), 45:51 — 2:4. Джиошвили — 2 (п.в., Ильенко, Комтуа), 59:06 — 2:5.

Вратари: Плешков (51:12 — 53:03, 55:55 — 59:06, 59:20) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (17+9+11) — 27 (6+12+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

6 апреля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22998 зрителей.

Счет в серии: 2-4. Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2024/25