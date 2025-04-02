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2 апреля, 23:15

Кубок Гагарина, результаты и видео голов 2 апреля: СКА уступил «Динамо» Москва, «Локомотив» обыграл «Торпедо» и другие матчи

Нападающий СКА Евгений Кузнецов и форвард московского «Динамо» Джордан Уил.
Фото ХК СКА
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Матчи первого раунда Кубка Гагарина-2025

2 апреля, среда

1/8 финала. «Восток»

«Адмирал» — «Трактор» — 3:7 (3:1, 0:4, 0:2)
Голы: Шулак — 2 (Шестаков), 7:42 — 1:0. Шестаков — 2 (Сошников, Петухов), 11:39 — 2:0. Дронов — 1 (бол., Шабанов, Кадейкин), 12:54 — 2:1. Муранов — 1 (Основин), 15:25 — 3:1. Шабанов — 1 (Ткачев, Кэмпфер), 20:36 — 3:2. Робинсон — 2 (Глотов, Дронов), 27:00 — 3:3. Блажиевский — 3 (Шабанов, Глотов), 34:25 — 3:4. Светлаков — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 38:39 — 3:5. Шабанов — 2 (Кэмпфер), 40:37 — 3:6. Ткачев — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 59:06 — 3:7.
Вратари: Мишуров (Коновалов, 40:00) — Фукале.
Штраф: 14 — 16.
Броски: 35 (13+7+15) — 34 (10+14+10).
Судьи: Гофман, Кочетов.
2 апреля. Владивосток. «Фетисов Арена». 5680 зрителей.
Счет в серии: 2-2.

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Гоголев — 1 (Кара), 22:06 — 1:0. Бек — 1 (бол., Мерфи, Андреофф), 34:51 — 2:0. Хмелевский — 4 (Ливо, Ремпал), 58:52 — 2:1.
Вратари: Костин — Самонов (57:23 — 57:52, 57:59).
Штраф: 2 — 12.
Броски: 29 (9+15+5) — 28 (6+7+15).
Судьи: Лазарев, Соин.
2 апреля. Новосибирск. «Сибирь-Арена». 11491 зритель.
Счет в серии: 2-2.

1/8 финала. «Запад»

СКА — «Динамо» (Москва) — 4:5 2ОТ (1:3, 0:0, 3:1, 0:1)
Голы: И. Демидов — 2 (бол., Кузнецов), 1:45 — 1:0. Кудрявцев — 2 (бол., Уил, Пакетт), 11:44 — 1:1. Пакетт — 1 (Комтуа), 15:25 — 1:2. Сергеев — 1 (Пыленков), 18:39 — 1:3. Григоренко — 1 (Никишин), 42:26 — 2:3. Пакетт — 2 (мен., п.в.), 53:59 — 2:4. Акользин — 2 (Григоренко, Хайруллин), 55:03 — 3:4. Хайруллин — 1, 56:39 — 4:4. Комтуа — 2 (Сикьюра, Пакетт), 92:43 — 4:5.
Нереализованный буллит: Хайруллин (СКА), 63:15 (Мимо).
Вратари: Заврагин (Плешков, 20:00, 52:23 — 53:59, 54:11 — 55:03) — Моторыгин.
Штраф: 10 — 13.
Броски: 61 (10+13+19+9+10) — 57 (14+13+6+17+7).
Судьи: Белов, Гашилов.
2 апреля. Санкт-Петербург. СКА Арена.
Счет в серии: 1-3.

«Торпедо» — «Локомотив» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Радулов — 1 (бол., Гернат, Паник), 24:02 — 0:1. Паник — 1 (бол., Фрэз, Алексеев), 28:39 — 0:2. Фирстов — 1 (Летунов, Гончарук), 57:30 — 1:2.
Вратари: Кульбаков (59:15) — Исаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (9+8+13) — 23 (8+14+1).
Судьи: Лаврентьев, Шувалов.
2 апреля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии: 0-4.

Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2024/25

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