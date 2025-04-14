Кубок Гагарина, видео голов и результаты 14 апреля: московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», «Трактор» победил минское «Динамо»

Матчи второго раунда Кубка Гагарина-2025

14 апреля, понедельник

1/4 финала. Вторые матчи

«Трактор» — «Динамо» Минск — 4:3 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мелош — 2 (Энас, Пинчук), 15:02 — 0:1. Усов — 2 (Брук, Пинчук), 17:04 — 0:2. Бориков — 6 (Тирни, Липский), 21:07 — 0:3. Шабанов — 5 (Телегин, Блажиевский), 29:37 — 1:3. Кэмпфер — 3 (Ткачев, Шабанов), 34:47 — 2:3. Шабанов — 6 (Дронов), 38:16 — 3:3. Дронов — 3 (Дэй), 69:57 — 4:3.

Вратари: Фукале — Демченко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 44 (14+15+11+4) — 26 (8+6+11+1).

Судьи: Белов, Гашилов.

14 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 2-0

«Динамо» Москва — «Ак Барс» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кателевский — 2 (Дыняк, Миллер), 7:40 — 0:1. Яруллин — 1 (Фальковский, Кошелев), 53:02 — 0:2.

Вратари: Подъяпольский (55:17 — 59:51) — Билялов.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 45 (9+18+18) — 22 (11+7+4).

Судьи: Акузовский, Морозов.

14 апреля. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 0-2

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