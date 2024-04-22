В третий раз в истории Кубка Гагарина команда повела 3-0 в финале

Сегодня, 22:31
«Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина-2024 и повел в противостоянии со счетом 3-0. Подобное случилось только в третий раз в истории КХЛ.
Ранее так стартовали «Салават Юлаев» — 2011 и ЦСКА-2019. И если уфимцы позволили «Атланту» сократить отставание в четвертой встрече, то армейцы завершили серию с «Авангардом» всухую.
Первые три матча финалов Кубка Гагарина
|
Сезон
|
Команды
|
1-й матч
|
2-й матч
|
3-й матч
|
Счет после трех
|
Итог
|
2009
|
Ак Барс — Локомотив
|
0:3
|
4:3
|
0:3
|
1-2
|
4-3
|
2010
|
ХК МВД — Ак Барс
|
2:3
|
1:4
|
3:2
|
1-2
|
4-3
|
2011
|
Салават Юлаев — Атлант
|
2:1 ОТ
|
3:1
|
3:2
|
3-0
|
4-1
|
2012
|
Авангард — Динамо М
|
2:1
|
1:2
|
1:0
|
2-1
|
3-4
|
2013
|
Динамо М — Трактор
|
2:1
|
3:2
|
1:3
|
2-1
|
4-2
|
2014
|
Металлург Мг — Лев Пр
|
0:3
|
4:1
|
2:3
|
1-2
|
4-3
|
2015
|
Ак Барс — СКА
|
2:4
|
0:1
|
2:1
|
1-2
|
1-4
|
2016
|
ЦСКА — Металлург Мг
|
5:1
|
1:2
|
3:2 ОТ
|
2-1
|
3-4
|
2017
|
Металлург Мг — СКА
|
4:5
|
3:1
|
1:2 ОТ
|
1-2
|
1-4
|
2018
|
Ак Барс — ЦСКА
|
2:1
|
2:1
|
2:3 ОТ
|
2-1
|
4-1
|
2019
|
ЦСКА — Авангард
|
5:2
|
3:0
|
2:0
|
3-0
|
4-0
|
2021
|
ЦСКА — Авангард
|
1:4
|
3:0
|
2:1
|
2-1
|
2-4
|
2022
|
Металлург Мг — ЦСКА
|
1:3
|
6:4
|
4:0
|
2-1
|
3-4
|
2023
|
Ак Барс — ЦСКА
|
4:1
|
0:3
|
2:3
|
1-2
|
3-4
|
2024
|
Металлург Мг — Локомотив
|
2:1
|
1:0
|
2:1 ОТ
|
3-0
|
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