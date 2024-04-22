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Сегодня, 22:31

В третий раз в истории Кубка Гагарина команда повела 3-0 в финале

Кирилл Бурдаков
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«Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина-2024 и повел в противостоянии со счетом 3-0. Подобное случилось только в третий раз в истории КХЛ.

Ранее так стартовали «Салават Юлаев» — 2011 и ЦСКА-2019. И если уфимцы позволили «Атланту» сократить отставание в четвертой встрече, то армейцы завершили серию с «Авангардом» всухую.

Первые три матча финалов Кубка Гагарина

Сезон

Команды

1-й матч

2-й матч

3-й матч

Счет после трех

Итог

2009

Ак Барс — Локомотив

0:3

4:3

0:3

1-2

4-3

2010

ХК МВД — Ак Барс

2:3

1:4

3:2

1-2

4-3

2011

Салават Юлаев — Атлант

2:1 ОТ

3:1

3:2

3-0

4-1

2012

Авангард — Динамо М

2:1

1:2

1:0

2-1

3-4

2013

Динамо М — Трактор

2:1

3:2

1:3

2-1

4-2

2014

Металлург Мг — Лев Пр

0:3

4:1

2:3

1-2

4-3

2015

Ак Барс — СКА

2:4

0:1

2:1

1-2

1-4

2016

ЦСКА — Металлург Мг

5:1

1:2

3:2 ОТ

2-1

3-4

2017

Металлург Мг — СКА

4:5

3:1

1:2 ОТ

1-2

1-4

2018

Ак Барс — ЦСКА

2:1

2:1

2:3 ОТ

2-1

4-1

2019

ЦСКА — Авангард

5:2

3:0

2:0

3-0

4-0

2021

ЦСКА — Авангард

1:4

3:0

2:1

2-1

2-4

2022

Металлург Мг — ЦСКА

1:3

6:4

4:0

2-1

3-4

2023

Ак Барс — ЦСКА

4:1

0:3

2:3

1-2

3-4

2024

Металлург Мг — Локомотив

2:1

1:0

2:1 ОТ

3-0

?

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
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