В третий раз в истории Кубка Гагарина команда повела 3-0 в финале

«Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина-2024 и повел в противостоянии со счетом 3-0. Подобное случилось только в третий раз в истории КХЛ.

Ранее так стартовали «Салават Юлаев» — 2011 и ЦСКА-2019. И если уфимцы позволили «Атланту» сократить отставание в четвертой встрече, то армейцы завершили серию с «Авангардом» всухую.

Первые три матча финалов Кубка Гагарина