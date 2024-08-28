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Сегодня, 10:00

Кубок мэра Москвы 2024: расписание матчей турнира по дням

Расписание матчей Кубка мэра Москвы 2024 года по дням
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Кубок Мэра Москвы по хоккею. Финал. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 29 августа по 1 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Витязь», а также — впервые в истории — «Торпедо» и «Автомобилист».

«Динамо», «Спартак» и «Автомобилист» попали в группу А, а ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо» — в группу Б.

Кубок мэра Москвы 2024: расписание матчей турнира по дням

29 августа

14.00. ЦСКА — «Витязь»

19.30. «Спартак» — «Динамо»

30 августа

15.30. «Торпедо» — «Витязь»

19.30. «Динамо» — «Автомобилист»

31 августа

14.30. ЦСКА — «Торпедо»

18.30. «Спартак» — «Автомобилист»

1 сентября

12.00. Матч за 5-е место

15.30. Матч за 3-е место

19.30. Финал

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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