Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:30

Кубок мэра Москвы по хоккею: расписание и трансляции матчей

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 24 по 27 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Кубок мэра Москвы.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Основная информация о предсезонном турнире клубов КХЛ в Москве.

Традиционный предсезонный турнир «Кубок Мэра Москвы по хоккею» проводится в Москве с 2008 года. В 2023 году соревнования состоятся с 24 по 27 августа.

Участники

Группа А: ЦСКА, Динамо, Амур

Группа Б: Спартак, Витязь, Куньлунь Ред Стар

Место проведения

Кубок мэра Москвы пройдет в дворце спорта «Мегаспорт».

С&nbsp;27&nbsp;июля стартуют предсезонные матчи КХЛ. Предсезонка КХЛ: расписание всех турниров — даты и участники

Регламент

В турнире примут участие шесть клубов Континентальной хоккейной лиги, которые будут разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.

Расписание

24 августа, четверг

14:30 Витязь (фан-сектора D2 и D3) — Спартак (фан-сектора B2 и B3)

18:45 Церемония открытия

19:00 ЦСКА (фан-сектора D2 и D3) — Динамо (фан-сектора B2 и B3)

25 августа, пятница

15:00 ЦСКА (фан-сектора B2 и B3) — Амур (фан-сектора D2 и D3)

19:00 Спартак (фан-сектора B2 и B3) — Куньлунь Ред Стар (фан-сектора D2 и D3)

26 августа, суббота

15:00 Витязь (фан-сектора D2 и D3) — Куньлунь Ред Стар (фан-сектора B2 и B3)

19:00 Динамо (фан-сектора B2 и B3) — Амур (фан-сектора D2 и D3)

27 августа, воскресенье

11:00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б

15:00 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б

19:00 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б

21:30 Церемония награждения

Трансляции

Церемонию открытия Кубка мэра Москвы и матч ЦСКА — «Динамо» 24 августа в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 18:40. Также в прямом эфире федерального канала покажут финал, который состоится 27 августа в 19:00

Остальные матчи Кубка Мэра Москвы в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.

Расписание трансляций турнира

24 августа

14:25 «Витязь» — «Спартак» (KHL Prime)
18:40 ЦСКА — «Динамо» (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)

25 августа

14:55 ЦСКА — «Амур» (KHL, KHL Prime)
18:55 «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» (KHL)

26 августа

14:55 «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар» (KHL Prime)
18:55 «Динамо» — «Амур» (KHL Prime)

27 августа

10:55 Матч за пятое место (KHL, KHL Prime)
14:55 Матч за третье место (KHL, KHL Prime)
18:55 Финал (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Live с агентом Никитой Квартальновым — в 13.00