Кубок мэра Москвы: расписание и результаты матчей турнира клубов КХЛ

Сегодня, 18:00
Традиционный предсезонный турнир «Кубок Мэра Москвы по хоккею» проводится в Москве с 2008 года. В 2023 году соревнования состоятся с 24 по 27 августа в дворце спорта «Мегаспорт».
Сначала команды сыграют на групповом этапе — с 24 по 26 августа, а затем 27 августа разыграют первое, третье и пятое места.
В 2023 году в турнире примут участие шесть клубов КХЛ: «Амур», «Витязь», «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар», «Спартак» (Москва) и ЦСКА. Команды будут поделены на две группы:
Группа А: ЦСКА, Динамо, Амур
Группа Б: Спартак, Витязь, Куньлунь Ред Стар
Расписание и результаты матчей
24 августа, четверг
14:30. Витязь — Спартак
19:00. ЦСКА — Динамо
25 августа, пятница
15:00. ЦСКА — Амур
19:00. Спартак — Куньлунь Ред Стар
26 августа, суббота
15:00. Витязь — Куньлунь Ред Стар
19:00. Динамо — Амур
27 августа, воскресенье
11:00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б
15:00 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б
19:00 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б
Матч ЦСКА — «Динамо» 24 августа в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 18:40. Также в прямом эфире федерального канала покажут финал, который состоится 27 августа в 19:00. Остальные матчи Кубка Мэра Москвы в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -