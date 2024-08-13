Кубок Президента Республики Казахстан: даты проведения турнира и состав участников

Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 14 по 18 августа в Астане

XIII международный турнир по хоккею Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 14 по 18 августа в Астане. Все игры пройдут на «Барыс Арене». Турнир состоится в 13-й раз.

В соревнованиях примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.

В рамках турнира команды сначала сыграют по круговой системе, а затем проведут решающие поединки для определения итоговых мест.

Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.