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Сегодня, 18:00

Кубок Президента Республики Казахстан: где смотреть трансляции матчей турнира

Телеканал KHL покажет матчи Кубка Президента Республики Казахстан
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Лады».
Фото ХК «Лада»
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XIII международный турнир по хоккею Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 14 по 18 августа в Астане. Все игры пройдут на «Барыс Арене».

Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.

В соревнованиях примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации. В рамках турнира команды сначала сыграют по круговой системе, а затем проведут решающие поединки для определения итоговых мест. Полное расписание турнира доступно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
ХК Лада
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