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Сегодня, 15:00

Кубок Президента Республики Казахстан: расписание матчей турнира 2024

Кубок Президента Республики Казахстан состоится с 14 по 18 августа в Астане
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Барыс».
Фото ХК «Барыс»
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XIII международный турнир по хоккею Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 14 по 18 августа в Астане. Все игры пройдут на «Барыс Арене».

В соревнованиях примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.

Кубок Президента Республики Казахстан: расписание матчей турнира 2024

14 августа, среда

15.00, «Лада» — сборная Казахстана

19.30, «Барыс» — «Амур»

15 августа, четверг

15.00, «Амур» — «Лада»

19.30, сборная Казахстана — «Барыс»

17 августа, суббота

13.00, сборная Казахстана — «Амур»

17.00, «Барыс» — «Лада»

18 августа, воскресенье

13.00, матч за третье место

17.00, финал

Время начала матчей — московское.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
ХК Лада
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