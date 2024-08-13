Кубок Президента Республики Казахстан: расписание матчей турнира 2024

Сегодня, 15:00
XIII международный турнир по хоккею Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 14 по 18 августа в Астане. Все игры пройдут на «Барыс Арене».
В соревнованиях примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.
15.00, «Лада» — сборная Казахстана
19.30, «Барыс» — «Амур»
15.00, «Амур» — «Лада»
19.30, сборная Казахстана — «Барыс»
13.00, сборная Казахстана — «Амур»
17.00, «Барыс» — «Лада»
13.00, матч за третье место
17.00, финал
Время начала матчей — московское.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».