Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

Кубок Республики Башкортостан: даты проведения и состав участников турнира в Уфе 2024

Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»
Telegram Дзен

Традиционный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 18 августа. Все игры состоятся на льду «Уфа-Арены». В 2024 году в турнире выступят «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».

В турнире используется старая система начисления очков. За победу команда получает два очка, одно за ничью и ноль — за поражение. Игры проводятся по круговой системе в один круг (каждый играет с каждым). В случае необходимости добавляется пятиминутный овертайм.

После каждого матча проводится серия буллитов из трех штрафных бросков, не влияющая на положение в турнирной таблице. Команда, занявшая первое место, награждается Кубком Республики Башкортостан. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными кубками.

Турнир считается одним из наиболее престижных предсезонных турниров КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
0
Читайте также
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Президента Республики Казахстан: даты проведения турнира и состав участников

Кубок Блинова: даты проведения и состав участников турнира в Омске 2024