Кудашов назвал ситуацию с уходом из «Динамо» скверной и неприятной

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о своих эмоциях от отставки.

«Динамо» объявило об отставке 54-летнего специалиста 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Вячеслав Козлов. 18 ноября «Динамо» уступило «Спартаку» (2:4) в первом матче после ухода Кудашова.

— Я не хочу называть какие-то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому-то роли. Да что тут говорить? Ну сказали и сказали.

Отставка назревала? Это сложная история. Даже не хочу вдаваться в то, как все произошло. Это очень скверно и неприятно, — цитирует Кудашова matchtv.ru.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.