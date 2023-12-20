Кудашов объяснил, зачем пригласил в штаб «Динамо» тренера сборной России по пляжному футболу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» заявил, что наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев входил в штаб команды на матчах регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи».

— Хотели бы постажироваться в футбольном клубе?

— Я хорошо общаюсь с Михаилом Лихачевым — заслуженным тренером России, трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Он был в нашем тренерском штабе на матчах с «Сочи». Говорил некоторые вещи на установках.

— Как работает такой обмен опытом?

— Я спрашивал то, что меня интересует. Это конкретные упражнения. Например, он рассказал мне, что бразильцы, начиная матчи, не стесняются выбить мяч в аут. Часто соперники против бразильцев начинают играть активно. А они понимают, что к какой-то минуте напор спадет. Мы и ожидали такого начала во втором матче с «Сочи». И Лихачев привел правильный пример бразильцев. Вот, пожалуйста, пример взаимодействия.

— Как вы познакомились с Лихачевым?

— Он любит хоккей, ходил на наши матчи. Так и познакомились. Сейчас мы хорошо общаемся.