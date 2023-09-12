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Сегодня, 06:50

Кудашов оценил волевую победу «Динамо» в матче с «Барысом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

«В первую очередь хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их. При счете 1:3 они гнали команду вперед, и эта энергия передалась игрокам. В игре было и плохое, но в конце нашли в себе силы, проявили характер и вытащили матч. Был негатив, но концовка положительная, и она вселяет оптимизм. В третьем периоде мы играли в три звена. Нужно было это сделать, чтобы взвинтить темп. Ряд игроков не доигрывали и были холодными. Вроде ждешь, что они что-то покажут, но когда хоккеист не горит, то от него и ждать толком нечего. Были игроки, которые выпали, поэтому нужно было переходить на три звена», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».

Алексей Кудашов
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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