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Сегодня, 22:57

Кудашов: «Игра у «Динамо» разладилась, немного сместились акценты»

Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«Конечно, игра не удалась — пропустили три, ни одной не забили. Вроде в поездке и взяли 50 процентов очков, но заброшенных шайб совсем мало, а пропущенных — много. Игра у нас немного разладилась, может, немного сместились акценты. Понимаем, что подправить, будем этим заниматься», — приводит пресс-служба клуба слова Кудашова.

«Динамо» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада». 16 октября бело-голубые на своем льду примут «Сибирь». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.dynamo.ru/news/230230-aleksey_kudashov____igra_razladilas___nemnogo_smestilis__aktsentyi__
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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