Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

16 ноября, 21:14
По информации «СЭ», главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отправлен в отставку.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.
Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.
Бело-голубые с 33 очками после 26 игр занимают пятое место в Западной конференции КХЛ в сезоне-2025/26.
Женек10
какое место по мнению болельщиков должно занять динамо? чтобы на будущее понимать. Кудашов вас вроде до 1/2 довел, значит новый классный тренер должен выйти в финал, разве нет ? иначе какой смысл брать тренера, с которым клуб не прогрессирует?! вот я и хочу заранее узнать, будут ли хейтить следующего тренера, если Д не попадет в финал ?
17.11.2025
Sn0w
Не смог их задавить ни физически, ни интеллектом, ни авторитетом
17.11.2025
Petr Bitkin
ну вас всех :)
17.11.2025
Petr Bitkin
ми-илый :)
17.11.2025
Maxim Komarovskiy
Ай да Рома, ай да сукин сын )))))
17.11.2025
Недавид Намазолькин
Дело было не в бабине... (не в Кудашове) - долбо@б сидел в кабине (кто там ПСД или Президент)
17.11.2025
Lars Berger
Черчесов теперь будет?!)
17.11.2025
Lars Berger
Чудны дела Твои, Господи...
17.11.2025
Filippo
и футбольного,пожалуйста,поскорее туда же!)
17.11.2025
knight templar
Пригласите Кудашова в ЦСКА!
16.11.2025
knight templar
Вот это да. Динамо на 5-ом месте отправляет в отстаавку Кудашова. А мы уже на 9-ом в зоне вылета продолжаем цацкаться с никитиным
16.11.2025
wishesid
Под буцаева расчищают
16.11.2025
Новоуепинни
И представить себе нельзя было такое, когда Роман-25 пошел в Динамо. Просто в шоке
16.11.2025
Gagiga
Прочитал эту новость Овечкин и тут же подписал контракт с Кэпиталз на 2 года.
16.11.2025
shpura
Неожиданно.
16.11.2025
выдр
Ну он и так три месяца терпел.
16.11.2025
A89169110810
Кто думает, что при Роторе лучше будет... Не хочу матом!
16.11.2025
blue-white!
А с Кудашовым мы прям в финале были бы?! Он Динамо 4-й сещон оренирует и все безуспешно, даже в финал ни разу не вывел...
16.11.2025
SGV
Не того убрали, не того!!!!!!!!
16.11.2025
SGV
Зачем????? Ведь лучше не будет! Пока все встанет на место, сезон кончился. Вылет после первого раунда. И это если попадут в плей офф.
16.11.2025
blue-white!
Стоанное? Он уже 4-й сезон в Динамо, и чего он добился? Два четвертьфинала и один полуфинал...
16.11.2025
blue-white!
Роман Борисыч только в Спартак или Автомобилист...
16.11.2025
blue-white!
Кто угодно. Нам Карпуши в футболе выше крыши...
16.11.2025
Фобия
Ротены захватываю спортивную сферу России! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:
16.11.2025
Dolphin75
Ну а кто же еще?))))
16.11.2025
mkv
Не из того Динамо уволили главного тренера(((
16.11.2025
Ни кто кроме нас
Происки Ротенберга
16.11.2025
Dolphin75
Вот оно!!! Свершилось! Роман Борисович Ротенбургер соизволил наконец вскочить на подиум!))) Всех детей воспитал, пора за Динамо взяться. Давно по телеку не показывали
16.11.2025
regiment
куда теперь? в ска? в цска? а может в Спартак?
16.11.2025
Bibliotekar
Роман Борисович придёт, порядок наведёт
16.11.2025
Футболист Сапогов
Кудашов крепкий тренер, тренер уровень которого выход в ПО. Но победа в Кубке Гагарина это не для него. Он же и в СКА поработал, вот очень долго в Динамо(4 года это прилично). Но с Динамо не всегда в ПО попадал, а когда попадал - то вылетал быстро. В прошлом сезоне как-то больше вопреки прошел пару раундов, но с Трактором два года вподряд команда была просто ужасна. 8:1 это почти как Спартак - Ливерпуль, только Трактор - Динамо))
16.11.2025
YuraLeo88
Ну вот, теперь, по ходу, и в хоккейном динамо будет тренер-совместитель!Прям больно за клуб!((
16.11.2025
Filin63
Ну и дураки!!! Больше нечего сказать. Тогда уж и Валеру тоже в топку.
16.11.2025
YuraLeo88
Ну вот, теперь, по ходу, и в хоккейном динамо будет тренер-совместитель!Прям больно за клуб!(
16.11.2025
Женек10
Ну я так понимаю если динамо не попадёт в финал, то болелы, которые призывали уволить Кудашова, дружно будут извиняться ?) Или скажут, что не выиграли чемпионат из-за конспектов физрука?)
16.11.2025
Артемон Доберманов
Либо Ротенберг либо Ташуев
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Нет тебя, ты покинул Россию.
16.11.2025
Rudrik31
Мы уже устали ждать!))
16.11.2025
Неприкрытый Писярев
Долго шла котлета от бориса чтобы сынку подняли
16.11.2025
Олег Воробьёв
Это он думает,что убрал меня...Но я то здесь, пока ещё)) Не так часто,но здесь..А он этого не знает,и решил,что дорога свободна...
16.11.2025
Patera
Несвоевременное решение - или весной будущей, или пару лет назад... А так Кудашов - уровень какой-нибудь Югры...
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Пока только он тебя убрал с СЭ. Раунд.
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Как-то поймал болельщик Динамо золотую рыбку, а она дала ему одно желание. Почесал болельщик в голове и сказал: - Как же меня достала эта унылая игра! Пропускаем ещё больше, чем раньше, Валера притащил ростовских, зачем вообще убирали Личку? Рыбка, убери с поста тренера Динамо К….. Рыбке хватило первой буквы фамилии. (с) (С просторов интернета)
16.11.2025
Олег Воробьёв
На самом деле,очень странное решение... Может СЭ перепутал футбольное и хоккейное Динамо? Я не удивлюсь)
16.11.2025
Pseudonim
Дебилы, по стопам футбольного пошли( решение, о котором сильно пожалеют!!!
16.11.2025
Олег Воробьёв
Я его и из Динамо уберу,как главного тренера)
16.11.2025
Belousov
Странное решение, очень странное
16.11.2025
Сергей Чернов
Пора великому тренеру, на тренерский мостик.
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Будет теперь во главе Динамо профессора накрючивать.
16.11.2025
aug081266
А Рому ещё не уговорили?...
16.11.2025
Олег Воробьёв
Ну Рома,ну и пройдоха...
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Добро пожаловать, Роман Борисович!
16.11.2025
Dexterous
Боженька, не то Динамо! Не то!!!
16.11.2025
Андрей
тупое
16.11.2025
blue-white!
Правильное, но запоздалое решение. Главное чтобы не Рома вРотенберг...
16.11.2025
Врн36
Жаль Вас,динамовцы.Там Валера, здесь скорее всего Рома придет
16.11.2025
Павел Леонидович
надо же... физрука таки погнали... Ну ЦСКА, давайте и мы погоним! Не надо еще год как минимум давать
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Пора второго из Динамо на выход!
16.11.2025
baruv
Читалось, приветствуется. Для этого Козлова и вызывали. Дальше ничего не надо менять и посмотрим полгода. Думаю, что хуже не будет
16.11.2025
Vitamin007
Неужели?!!! Два года назад надо было! Удивите нас и добейте ротенбергом!
16.11.2025
ЗГ из БАНИ
Поздравления динамикам!Эх,еще б Валеру с собой захватил,вообще б красный день календаря был!:grin:
16.11.2025
Адекватный спартач
Роме стало неинтересно возиться с детьми?
16.11.2025
Автогол
Роман Борисович будет новым?
16.11.2025