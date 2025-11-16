Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

16 ноября, 21:14

Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Кудашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.

Бело-голубые с 33 очками после 26 игр занимают пятое место в Западной конференции КХЛ в сезоне-2025/26.

Алексей Кудашов и&nbsp;Вячеслав Козлов.За что уволили Кудашова? Как «Динамо» объяснит это решение?

64

  • Женек10

    какое место по мнению болельщиков должно занять динамо? чтобы на будущее понимать. Кудашов вас вроде до 1/2 довел, значит новый классный тренер должен выйти в финал, разве нет ? иначе какой смысл брать тренера, с которым клуб не прогрессирует?! вот я и хочу заранее узнать, будут ли хейтить следующего тренера, если Д не попадет в финал ?

    17.11.2025

  • Sn0w

    Не смог их задавить ни физически, ни интеллектом, ни авторитетом

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    ну вас всех :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    ми-илый :)

    17.11.2025

  • Maxim Komarovskiy

    Ай да Рома, ай да сукин сын )))))

    17.11.2025

  • Недавид Намазолькин

    Дело было не в бабине... (не в Кудашове) - долбо@б сидел в кабине (кто там ПСД или Президент)

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Черчесов теперь будет?!)

    17.11.2025

  • Lars Berger

    Чудны дела Твои, Господи...

    17.11.2025

  • Filippo

    и футбольного,пожалуйста,поскорее туда же!)

    17.11.2025

  • knight templar

    Пригласите Кудашова в ЦСКА!

    16.11.2025

  • knight templar

    Вот это да. Динамо на 5-ом месте отправляет в отстаавку Кудашова. А мы уже на 9-ом в зоне вылета продолжаем цацкаться с никитиным

    16.11.2025

  • wishesid

    Под буцаева расчищают

    16.11.2025

  • Новоуепинни

    И представить себе нельзя было такое, когда Роман-25 пошел в Динамо. Просто в шоке

    16.11.2025

  • Gagiga

    Прочитал эту новость Овечкин и тут же подписал контракт с Кэпиталз на 2 года.

    16.11.2025

  • shpura

    Неожиданно.

    16.11.2025

  • выдр

    Ну он и так три месяца терпел.

    16.11.2025

  • A89169110810

    Кто думает, что при Роторе лучше будет... Не хочу матом!

    16.11.2025

  • blue-white!

    А с Кудашовым мы прям в финале были бы?! Он Динамо 4-й сещон оренирует и все безуспешно, даже в финал ни разу не вывел...

    16.11.2025

  • SGV

    Не того убрали, не того!!!!!!!!

    16.11.2025

  • SGV

    Зачем????? Ведь лучше не будет! Пока все встанет на место, сезон кончился. Вылет после первого раунда. И это если попадут в плей офф.

    16.11.2025

  • blue-white!

    Стоанное? Он уже 4-й сезон в Динамо, и чего он добился? Два четвертьфинала и один полуфинал...

    16.11.2025

  • blue-white!

    Роман Борисыч только в Спартак или Автомобилист...

    16.11.2025

  • blue-white!

    Кто угодно. Нам Карпуши в футболе выше крыши...

    16.11.2025

  • Фобия

    Ротены захватываю спортивную сферу России! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Ну а кто же еще?))))

    16.11.2025

  • mkv

    Не из того Динамо уволили главного тренера(((

    16.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Происки Ротенберга

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Вот оно!!! Свершилось! Роман Борисович Ротенбургер соизволил наконец вскочить на подиум!))) Всех детей воспитал, пора за Динамо взяться. Давно по телеку не показывали

    16.11.2025

  • regiment

    куда теперь? в ска? в цска? а может в Спартак?

    16.11.2025

  • Bibliotekar

    Роман Борисович придёт, порядок наведёт

    16.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Кудашов крепкий тренер, тренер уровень которого выход в ПО. Но победа в Кубке Гагарина это не для него. Он же и в СКА поработал, вот очень долго в Динамо(4 года это прилично). Но с Динамо не всегда в ПО попадал, а когда попадал - то вылетал быстро. В прошлом сезоне как-то больше вопреки прошел пару раундов, но с Трактором два года вподряд команда была просто ужасна. 8:1 это почти как Спартак - Ливерпуль, только Трактор - Динамо))

    16.11.2025

  • YuraLeo88

    Ну вот, теперь, по ходу, и в хоккейном динамо будет тренер-совместитель!Прям больно за клуб!((

    16.11.2025

  • Filin63

    Ну и дураки!!! Больше нечего сказать. Тогда уж и Валеру тоже в топку.

    16.11.2025

  • YuraLeo88

    Ну вот, теперь, по ходу, и в хоккейном динамо будет тренер-совместитель!Прям больно за клуб!(

    16.11.2025

  • Женек10

    Ну я так понимаю если динамо не попадёт в финал, то болелы, которые призывали уволить Кудашова, дружно будут извиняться ?) Или скажут, что не выиграли чемпионат из-за конспектов физрука?)

    16.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Либо Ротенберг либо Ташуев

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нет тебя, ты покинул Россию.

    16.11.2025

  • Rudrik31

    Мы уже устали ждать!))

    16.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Долго шла котлета от бориса чтобы сынку подняли

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Это он думает,что убрал меня...Но я то здесь, пока ещё)) Не так часто,но здесь..А он этого не знает,и решил,что дорога свободна...

    16.11.2025

  • Patera

    Несвоевременное решение - или весной будущей, или пару лет назад... А так Кудашов - уровень какой-нибудь Югры...

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Пока только он тебя убрал с СЭ. Раунд.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Как-то поймал болельщик Динамо золотую рыбку, а она дала ему одно желание. Почесал болельщик в голове и сказал: - Как же меня достала эта унылая игра! Пропускаем ещё больше, чем раньше, Валера притащил ростовских, зачем вообще убирали Личку? Рыбка, убери с поста тренера Динамо К….. Рыбке хватило первой буквы фамилии. (с) (С просторов интернета)

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    На самом деле,очень странное решение... Может СЭ перепутал футбольное и хоккейное Динамо? Я не удивлюсь)

    16.11.2025

  • Pseudonim

    Дебилы, по стопам футбольного пошли( решение, о котором сильно пожалеют!!!

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Я его и из Динамо уберу,как главного тренера)

    16.11.2025

  • Belousov

    Странное решение, очень странное

    16.11.2025

  • Сергей Чернов

    Пора великому тренеру, на тренерский мостик.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Будет теперь во главе Динамо профессора накрючивать.

    16.11.2025

  • aug081266

    А Рому ещё не уговорили?...

    16.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Ну Рома,ну и пройдоха...

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Добро пожаловать, Роман Борисович!

    16.11.2025

  • Dexterous

    Боженька, не то Динамо! Не то!!!

    16.11.2025

  • Андрей

    тупое

    16.11.2025

  • blue-white!

    Правильное, но запоздалое решение. Главное чтобы не Рома вРотенберг...

    16.11.2025

  • Врн36

    Жаль Вас,динамовцы.Там Валера, здесь скорее всего Рома придет

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    надо же... физрука таки погнали... Ну ЦСКА, давайте и мы погоним! Не надо еще год как минимум давать

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пора второго из Динамо на выход!

    16.11.2025

  • baruv

    Читалось, приветствуется. Для этого Козлова и вызывали. Дальше ничего не надо менять и посмотрим полгода. Думаю, что хуже не будет

    16.11.2025

  • Vitamin007

    Неужели?!!! Два года назад надо было! Удивите нас и добейте ротенбергом!

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Поздравления динамикам!Эх,еще б Валеру с собой захватил,вообще б красный день календаря был!:grin:

    16.11.2025

  • Адекватный спартач

    Роме стало неинтересно возиться с детьми?

    16.11.2025

  • Автогол

    Роман Борисович будет новым?

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    Алексей Кудашов
    Вячеслав Козлов
    Читайте также
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
    В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
    В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
    Популярное видео
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя