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Сегодня, 15:49

Кудашов поделился мыслями о трендах в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о трендах в КХЛ.

«Кто задаст тренд будущему развития хоккея в КХЛ — «Адмирал» Тамбиева или «Торпедо» Ларионова? Давайте рассмотрим «Адмирал» Тамбиева. Сейчас о нем говорят, что он играет в очень закрытый хоккей, от обороны через контратаки. Но как он играл два года назад или даже год назад? Он играл в очень активный, быстрый и прогрессивный хоккей. Каждый тренер отталкивается от своего подбора хоккеистов. И надо отдать должное этим тренерам, которые хорошо использовали возможности своих игроков. Я уже не раз говорил о нашей тренерской школе. Все молодцы. Тамбиев понял, за счет чего можно добиться результата. Ларионов тоже понял, как добиться результата. Это здорово. А что касается тренда, то вы понимаете, тренд всегда будет за тем, кто дает результат. Как бы ты хорошо ни играл в обороне или в атаке, но если не будет результата, то и тренд развиваться не будет», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5060217-kudashov-trend-v-khl-budet-za-tem-kto-dayot-rezultat.html
Алексей Кудашов
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