Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

14 марта, 13:07

Кудашов о серии с минским «Динамо»: «Чего ожидали, то и получили»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после открытой тренировки рассказал о состоянии команды и ожиданиях от предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором».

— В каком состоянии находится сейчас команда?

— Состояние у ребят нормальное, был один выходной, немного скомканный. Сегодня покатались.

— Какое эмоциональное состояние у ребят после такой нервной серии с минским «Динамо»?

— Все ожидали, что мы раньше закончим, но никак не мы. Мы настраивались на тяжелую борьбу, чего ожидали, то и получили. Сейчас готовимся к следующему сопернику, будем отталкиваться от своей игры.

— «Трактор» в серии с «Салаватом Юлаевым» показал хорошие бойцовские качества.

Мы ко всему готовы. Если случится в игре, без вопросов любой постоит и за себя, и за партнера. Не нужно ставить вопрос, что обязательно будет драка. С чего вы это взяли

Драка — это элемент, который происходит из-за чего-то. У нас нет в лиге такой направленности как раньше в НХЛ. Это какое-то стечение обстоятельств, когда команда не хочет уступать, грубость за грубость и так далее. И в нашей серии все могло быть также, но у нас была честная жесткая борьба.

— Вы использовали двух вратарей в первой серии. Может ли быть такое же во втором раунде?

— Может быть, не могу вам точно сказать. Они оба себя хорошо чувствуют. У нас сейчас даже 4 вратаря, Азолин еще с нами тренируется. Не могу сказать, кто начнет серию, еще не определились.

Первая игра серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина команда Кудашова обыграла минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Алексей Кудашов
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Динамо» Кудашов заявил, что Гусев сможет сыграть в серии с «Трактором»

Кудашов: «Хотелось бы сыграть со «Спартаком»