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28 сентября, 01:27

Кудашов — о победе над «Авангардом»: «Мы играли правильно и находили возможности для создания моментов»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра мне понравилась, она получилась быстрой. Самое главное, что мы играли правильно и находили возможности для создания моментов. Конечно, были шероховатости, но они всегда будут. По-другому никак», — цитирует «РБ Спорт» Кудашова.

Специалист высоко оценил работу судей в матче.

«Хорошая игра, и тут нужно похвалить судей. Они здорово вели матч и дали командам бороться. Четко отработали, поэтому и игроки знали, что можно сталкиваться и бороться. Мне понравилось, как отработали судьи», — добавил он.

В составе победителей хет-трик сделал нападающий Максим Сушко. Он стал автором самого быстрого хет-трика «Динамо» в КХЛ — 10 минут и 20 секунд.

«Авангард» 1 октября проведет первый домашний матч на новой арене против «Сибири». «Динамо» 29 сентября примет «Амур».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-kudashov-ya-ne-sizhu-v-telegrame-poe-tomu-ne-v-kurse-kto-chto-govoril-o-sushko/
Алексей Кудашов
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