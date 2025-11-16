Видео
16 ноября, 22:45

Кудашов подтвердил свой уход из «Динамо»

Алина Савинова
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщил, что 54-летний специалист отправлен в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Вячеслав Козлов.

«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», — приводит matchtv.ru слова Кудашова.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством московская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в сезоне-2024/25.

В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 бело-голубые с 33 очками после 26 игр занимают пятое место в Западной конференции.

Алексей Кудашов и&nbsp;Вячеслав Козлов.За что уволили Кудашова? Как «Динамо» объяснит это решение?

Источник: matchtv.ru
6

  • 555 555

    Зря вы так. У каждого свои недостатки.

    17.11.2025

  • mitchelll

    В ВХЛ...Продолжать молча грызть ногти на лавке и демонстировать свой плоский юмор в интервью журналистам. Уж извините, без уважения.

    17.11.2025

  • fell62

    146 % , не меньше )))

    17.11.2025

  • 555 555

    Уверен,А.Кудашов без работы не останется.

    16.11.2025

  • Константин Мишин

    это какой-то позор...

    16.11.2025

  • Jr.ship

    Роман будет тренером вероятно!

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
    Алексей Кудашов
