Кудашов подтвердил свой уход из «Динамо»

16 ноября, 22:45
Алексей Кудашов заявил, что покидает пост главного тренера московского «Динамо».
Ранее «СЭ» сообщил, что 54-летний специалист отправлен в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Вячеслав Козлов.
«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», — приводит matchtv.ru слова Кудашова.
Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством московская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в сезоне-2024/25.
В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 бело-голубые с 33 очками после 26 игр занимают пятое место в Западной конференции.
555 555
Зря вы так. У каждого свои недостатки.
17.11.2025
mitchelll
В ВХЛ...Продолжать молча грызть ногти на лавке и демонстировать свой плоский юмор в интервью журналистам. Уж извините, без уважения.
17.11.2025
fell62
146 % , не меньше )))
17.11.2025
555 555
Уверен,А.Кудашов без работы не останется.
16.11.2025
Константин Мишин
это какой-то позор...
16.11.2025
Jr.ship
Роман будет тренером вероятно!
16.11.2025