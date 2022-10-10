Кудашов — о первой победе «Динамо» в Магнитогорске с 2011 года: «Стояла мини-задача — прервать эту серию»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— В этот день ровно 11 лет назад московское «Динамо» последний раз побеждало в Магнитогорске, — напомнил Кудашов. — Поэтому сегодня стояла мини-задача — прервать эту длинную серию. Мы с этим справились. Мы наработали сегодня на победу. С первой до последней минуты пахали и в атаке, и в обороне. Играли самоотверженно. Поэтому такой результат.

— Перед матчем вы напоминали игрокам, когда «Динамо» последний раз выигрывало в Магнитогорске?

— Да. Это был основной пункт на сегодняшнюю игру.

— Ваша команда приехала с выезда, но в первом периоде показала хорошее движение. За счет чего этого удалось добиться?

— Все игроки готовятся. Выходят на матч и включаются. По-другому никак нельзя. У нас новая молодая команда, которая понимает, за счет чего может соревноваться. В первую очередь, это работоспособность. Игроки должны отдаться полностью. Только после этого придет результат.

— Расскажите, почему на лавке не было вашего помощника Вячеслава Козлова?

— Он не поехал с нами на выезд, потому что заболел. Кстати, в том матче 11 лет назад он забил гол и отдал пас. Он уже чувствует нормально, но мы не повезли его на выезд.