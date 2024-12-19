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19 декабря, 23:14

Кудашов — о матче с «Адмиралом»: «Хорошее начало сделало нам задел»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после победы над «Адмиралом» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хорошее начало сделало нам задел, — начал Кудашов. — Потом позволяли себе лишнее, много не реализовали моментов. Основное сделали в начале игры.

— В игре в большинстве стали больше проводить атак сходу. Это домашняя заготовка?

— Сложный вопрос. Но это плохо. Значит мы проиграли вбрасывание, и соперник выбросил шайбу. Из положительного то, что хорошо входим в зону. Над большинством мы работаем, много внимания уделяем. Разные элементы отрабатываем, — сказал Кудашов.

После 37 игр регулярного чемпионата «Динамо» набрало 49 очков и занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

(Федор Носов)

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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