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15 сентября, 22:43

Кудашов — о победе над СКА: «Мы были готовы ко всем моментам»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над СКА (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Тяжелая, интересная игра. Эмоциональная. Было много стычек, красивых моментов, голов. И зрители отлично болели. Атмосфера здесь, как обычно, классная.

Сегодня СКА побежал давить — мы готовы к этому. Мы готовы ко всем моментам. Знали, что соперник быстро начнет, приблизительно знали, что будет потом», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.

СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада» (4 очка). «Динамо» выиграло 4 последних игры и находится на второй строчке с 10 очками.

Источник: Сайт КХЛ
Алексей Кудашов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
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