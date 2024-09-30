Кудашов — о победе над «Нефтехимиком»: «Как в любом матче, было и хорошее, и плохое»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:4 Б).

«Как в любом матче, было и хорошее, и плохое. Плохое — это то, что не давало нам играть от начала и до конца: контратаки, недоработки... Хорошее — то, что вытащили игру и победили», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 10 очков в 10 играх и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл шестой матч подряд и с 11 баллами находится на 7-й строчке «Востока».