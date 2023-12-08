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Сегодня, 03:51

Кудашов: «Динамо» было важно выиграть перед перерывом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Нам было важно выиграть перед перерывом: у нас было много игр, и все — на выезде. В Череповце у нас была пятнадцатая игра из восемнадцати последних на выезде. Очень тяжело было ребятам найти эмоции. Молодцы, справились с этим, нашли эти эмоции. Очередная упорная игра с «Северсталью». Я рад, что выиграли. Заслуга вратаря? В любой победе заслуга всей команды, а не одного игрока», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

«Динамо» (56 очков) после 40 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 41 очком идет на седьмой строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/07/524311.html
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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