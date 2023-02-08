Кудашов: «Забей «Сочи» первым — неизвестно, как бы игра складывалась»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра получилась. Хотел бы выделить вратаря соперника, который сыграл очень надежно в некоторых моментах и не дал нам забить. Мы все равно ответственно отнеслись к матчу. Соперник сложный, поэтому довольны победой. Естественно, не все получается, но это как и в любой игре. Самое главное – это то, что хорошо отнеслись.

«Сочи» идет на последнем месте, значит, есть определенные сложности с настроем. Как не добивайся от игроков – это все равно существует. Команда раскрепощена, в этом сезоне ей уже ничего не надо, кроме как доказывать игрокам, тренерам и коллективу в целом, что они представляют из себя, что они развиваются, что они хорошая команда. Несмотря на молодость – это хорошие, опытные игроки, которые умеют играть в хоккей, есть там разные исполнители. И если есть кураж, забей они первыми – неизвестно, как бы игра складывалась. Это интересная и быстрая команда. Надо отдать должное нашим игрокам, сыграли четко в определенных моментах», – цитирует пресс-служба клуба Кудашова.

«Динамо» с 79 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Сочи» идет на 11-й строчке – 23 очка.