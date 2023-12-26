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Сегодня, 01:05

Кудашов о поражении от СКА: «Забей мы в начале матча, игра сложилась бы по-другому»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

«В начале были моменты — не забили, и это одно из ключевых. Забей мы — и игра сложилась бы по-другому. Потом пропустили, начали догонять. В концовке только содержательная игра немного была. Первый период мы владели преимуществом, второй проиграли по движению и по моментам, а в третьем жизнь нас заставила больше создавать. Тайм-аут в концовке не брали умышленно — мы только вышли на лед, комбинации все и так знаем: кто идет, куда идет. А соперник был уставший», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

СКА занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх. «Динамо» — на втором месте (62 очка в 44 матчах).

Алексей Кудашов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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