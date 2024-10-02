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Сегодня, 07:48

Кудашов — о поражении от ЦСКА: «Огорчает, что «Динамо» пропускает очень легкие голы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4Б).

— Равная игра. Огорчает, что очень легкие голы пропускаем, — приводит слова Кудашова официальный сайт клуба. — Моменты, которые создавали, надо забивать, и надо доводить до победы.

— Все-таки есть то поступательное движение, о котором вы говорили после прошлого матча? Если смотреть по количеству созданных моментов, по качеству игры в атаке, кажется, что дела обстоят лучше, чем в сентябре, несмотря на сегодняшнее поражение.

— Вы смотрите со стороны — вы видите, когда у нас плохо, когда хорошо, поэтому это к вам вопрос.

— Как показалось, во втором периоде перестал выходить на лед Антон Слепышев — что случилось?

— Небольшое повреждение.

— В первом периоде вы необычно использовали Комтуа, который выходил крайним как минимум в трех из четырех звеньев. Это был ваш изначальный план?

— Это нормальная практика, когда 13 нападающих — смотришь, кто переиграл, где лучше. Это совершенно нормально, здесь ничего необычного нет.

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.

В следующем матче команда Алексея Кудашова 3 октября дома сыграет против «Трактора». Красно-синие в этот же день на своем льду примут «Металлург».

Источник: Сайт ХК Динамо Москва
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Кудашов

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