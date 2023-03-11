Кудашов — о поражении от «Торпедо»: «В хоккее нелогичного не бывает»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.

«Отличная игра отличной серии, которая нравится зрителям. Очень похожая игра получилась, если сравнивать с предыдущей игрой. «Динамо» могло побеждать в основное, но в итоге нелогично проиграло? Не согласен, что результат не логичен. В хоккее нелогичного не бывает. Значит нам дальше повезет. Насколько оправдан переход на игру в три звена с третьего периода? Только что посмотрел статистику игрового времени — у соперника хоккеисты наиграли гораздо больше по времени. Удаления сломали игру. Играя в меньшинстве, больше устаешь, больше обороняешься. У соперника моральное преимущество. Играть в атаке всегда легче.

Неизменность звеньев — стабильность или безысходность? Нет, у нас есть другие игроки. Но мы готовились к плей-офф, и сочетания звеньев всегда были приблизительно такими в регулярном чемпионате, за исключением случаев, когда кто-то выбывал по травмам или объективным обстоятельствам. На следующий матч изменения будут», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.