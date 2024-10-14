Кудашов рассказал, что сломал ногу перед матчем со «Спартаком»

14 октября, 22:45
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:0) рассказал о переломе ноги.
Бело-голубые обыграли красно-белых в официальном матче впервые с 7 января 2024 года.
— Я вчера сломал ногу. Не уверен, что смогу прийти на следующую пресс-конференцию. Мне в ближайшее время наденут на ногу специальный сапог.
«Динамо» после 16 матчей занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков. «Спартак» с 20 баллами находится на 2-м месте.
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|17
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|Металлург Мг
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|8
|9
|16
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|Сал. Юлаев
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|14
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|6
|7
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|6
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|13
|10
|Амур
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|9
|12
|11
|Лада
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|5
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|12
|Барыс
|15
|3
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Петан Ник
Ак Барс
|13
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11