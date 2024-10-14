Кудашов рассказал, что сломал ногу перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:0) рассказал о переломе ноги.

Бело-голубые обыграли красно-белых в официальном матче впервые с 7 января 2024 года.

— Я вчера сломал ногу. Не уверен, что смогу прийти на следующую пресс-конференцию. Мне в ближайшее время наденут на ногу специальный сапог.

«Динамо» после 16 матчей занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков. «Спартак» с 20 баллами находится на 2-м месте.