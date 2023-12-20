Кудашов считает, что российские тренеры не уступают североамериканским

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» сравнил тренерские подходы в России и Северной Америке.

— Подход тренеров в Северной Америке и России отличается?

— Нет. Я не раз говорил: наши тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ. Я знаю, что они детальнее, они аналитики. Думаю, наши тренеры как минимум не хуже.

— Время, когда российский тренер возглавит клуб НХЛ, скоро?

— Нет.

— Это закрытое сообщество?

— Да. Я знаю ряд тренеров, которые работали в сборной России и потом пытались попасть в НХЛ. И не только наши. Швед Гренберг хотел попасть в НХЛ. Нет шансов.

— А помощником?

— Нет шансов.

— А как же Брылин и Гончар?

— Это совсем другое. Их примеры не берем. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Федорова и Ларионова, но это та же история.