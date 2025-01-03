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Сегодня, 20:49

Кудашов считает, что «Северсталь» заслужила забить больше голов в матче с «Динамо»

Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от матча против «Северстали» в FONBET Чемпионате КХЛ.

Игра команд прошла в пятницу, 3 января, в Череповеце и завершилась со счетом 7:2 в пользу бело-голубых.

«Счет не отражает то, что творилось сегодня на льду. Потому что «Северсталь» создавала много моментов. Наверное, чуть побольше заслужила забить. Тем не менее, где надо — мы оборонялись, где надо — хорошие голы забили. Сегодня получилась нормальная, собранная игра. Нас прорвало сегодня? Сейчас только об этом скажу, опять засушится. Ничего не буду говорить. Ну забили семь и забили. Мы и прошлые игры хотели забить, просто не получалось», — приводит пресс-служба КХЛ слова Кудашова.

После 41 игры «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 баллом. «Северсталь» располагается на строчку ниже, в активе команды 50 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/01/03/540179.html
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Алексей Кудашов
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