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Сегодня, 21:47

Кудашов заявил, что форвард «Динамо» О'Делл выбил ненадолго

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги выступления бело-голубых на Кубке мэра Москвы. В матче за третье место коллектив уступил «Торпедо» (1:4).

—  Очень хорошая игра перед началом чемпионата. Сделаем выводы, потому что это как раз то, что нам было нужно. Как неправильно играть в определенных моментах. Здесь надо, в первую очередь, расценивать по содержанию, не по счету даже. Часть игры хорошей получилась, были моменты, которыми обычно у нас соперник пользуется всегда — тут сыграли не очень хорошо. Подправим и, я считаю, будем готовы к сезону, — приводит слова Кудашова официальный сайт «Динамо».

Также специалист ответил на вопрос, насколько серьезную травму в матче с «Автомобилистом» (2:1) получил форвард Эрик О'Делл.

— Я не знаю, будет ли он играть первую игру или нет, но он выбыл ненадолго, — сказал Кудашов.

«Динамо» проведет первый матч нового сезона КХЛ 4 сентября. Москвичи дома сыграют с «Куньлунем».

Источник: ХК Динамо
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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