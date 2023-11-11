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Сегодня, 14:45

Экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга» Кудерметов: «В нашем чемпионате играли парни не хуже, но в сборной на ЧМ хотели видеть энхаэловцев»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Эдуард Кудерметов.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о неучастии в чемпионатах мира за сборную России.

— Вы играли за топ-клубы: «Металлург», «Ак Барс», но не попали ни на один чемпионат мира. Почему?

— Меня вызывали на сборы. Я по нескольку раз проехал все евротуры, но не попадал в состав на чемпионат мира. Даже не знаю почему. Один раз помешала операция на колене. Один раз было так, что ждали в сборную игроков из НХЛ. Мне сказали: езжай домой, но будь готов приехать, если что. При Цыгурове я сам не поехал в сборную. Не получилось поехать, когда в «Металлурге» работал Марек Сикора. Мы вышли в финал и проиграли «Авангарду», а во время плей-офф у меня умерла мама. Устал морально и физически. Отказался. Равиль Гусманов поехал один, хотя нас видели вместе — мы играли в одном звене.

— Как хоккеисты из Суперлиги реагировали, когда в сборной до последнего ждали игроков из НХЛ?

— Мы, конечно, это обсуждали все. В нашем чемпионате играли парни не хуже, но в сборной хотели видеть энхаэловцев. А они приезжали и, как правило, ничего не выигрывали. Ковальчук, Радулов, Малкин, Овечкин отдавались, а много игроков приезжали среднего уровня. Но их ждали, потому что они в НХЛ.

— Нет сейчас обиды, что не сыграли на чемпионате мира?

— Я никогда об этом и не думал. Относился спокойно. Значит, не судьба или недостоин.

Эдуард Кудерметов (в&nbsp;центре) и&nbsp;его дочери Вероника и&nbsp;Полина. «Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису

Хоккей
Эдуард Кудерметов
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