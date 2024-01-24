Кудрявцев: «Нужно было переламывать игру со «Спартаком», потому что все всегда зависит от нас»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев прокомментировал поражение от «Спартака» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«После забитого гола нам нужно было продолжать играть. Все быстро произошло — мы пропустили несколько шайб подряд, это нас немного надломило. Мы упустили нить игры, из-за этого наши микроошибки и микронедоработки сразу превращались в голы. Нет, первый период не стал решающим в этом матче. Нужно было переламывать игру, потому что все всегда зависит от нас», — цитирует Legalbet Кудрявцева.

«Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 54 матчах. Команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.