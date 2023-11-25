Кудрявцев рассказал, кто из игроков «Динамо» может стать телеведущим

Форвард столичного «Динамо» Павел Кудрявцев рассказал, кто из его партнеров по команде может стать телеведущим по окончании карьеры.

«Кто в команде больше всего любит записывать видео, общаться с прессой и может стать в дальнейшем телеведущим? Думаю, у нас много таких игроков. Мы открыты для съемок в различных видео и взаимодействий с медиа. Но, думаю, можно выделить Андрюху Миронова и Диму Рашевского. Жизнь покажет, кем станут по окончании карьеры», — приводит слова Кудрявцева Legalbet.

«Динамо» с 49 очками делит со «Спартаком» первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч московский клуб проведет 26 ноября с минским «Динамо».