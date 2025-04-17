17 апреля, 12:46
Российская телеведущая и супруга бывшего хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева прокомментировала новости о долгах мужа.
«ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг 1 рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — приводит слова Кудрявцевой Super.ru.
Ранее сообщалось, что у 37-летнего Макарова долг перед налоговой в размере 2,1 миллиона рублей. Хоккеист завершил игровую карьеру в 2020 году.
Макаров и Кудрявцева женаты с 2013 года. У них есть общая дочь Маша, которой шесть лет.