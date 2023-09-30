Кугрышев: «В «Ладе» не следят за таблицей»

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев отметил, что никто в команде не следит за турнирной таблицей.

«У нас были долгие сборы, когда я и другие ребята подписали контракты с «Ладой». Было достаточно времени, чтобы взаимопонимание на льду и в раздевалке найти. Мы очень много времени проводили вместе, поэтому проблем сплотиться не было. Все друг друга быстро узнали, а кто-то с кем-то был знаком и раньше. Ну а когда перед сезоном и в начале него пришла еще группа новичков, команда была уже готова их быстро принять в свои ряды. Но опять же, я не люблю говорить о каких-то результатах в сентябре. Повторюсь, будем говорить о них, когда наступит время плей-офф. Сейчас рано об этом говорить.

Мы никуда не посматриваем. Вообще не следим за таблицей и стараемся идти от игры к игре. У нас матчи сейчас через каждые два дня — время есть только на подготовку к ним, а не смотреть в таблицу», — цитируют «Известия» Кугрышева.

«Лада» в 12 матчах набрала 15 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.