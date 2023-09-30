Кугрышев: «Смолов тоже немножко удивлен тем, какие у «Лады» результаты»

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев рассказал, что форвард футбольного «Динамо» Федор Смолов удивлен результатам тольяттинской команды в этом сезоне.

«Да, все также [общаемся со Смоловым]. Мы постоянно на связи. Следит за игрой «Лады». Тоже немножко удивлен тем, какие у нас результаты. Не знаю, что он ждал (улыбается). Спросите у него. Но я ему тоже говорю, что рано удивляться, что еще посмотрим, как дела пойдут дальше», — цитируют «Известия» Кугрышева.

«Лада» в 12 матчах набрала 15 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.