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Сегодня, 02:47

Кугрышев: «Смолов тоже немножко удивлен тем, какие у «Лады» результаты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев рассказал, что форвард футбольного «Динамо» Федор Смолов удивлен результатам тольяттинской команды в этом сезоне.

«Да, все также [общаемся со Смоловым]. Мы постоянно на связи. Следит за игрой «Лады». Тоже немножко удивлен тем, какие у нас результаты. Не знаю, что он ждал (улыбается). Спросите у него. Но я ему тоже говорю, что рано удивляться, что еще посмотрим, как дела пойдут дальше», — цитируют «Известия» Кугрышева.

«Лада» в 12 матчах набрала 15 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://iz.ru/1581913/aleksei-fomin/smolov-tozhe-nemnozhko-udivilsia-rezultatam-lady-v-kkhl
Дмитрий Кугрышев
Федор Смолов
Хоккей
КХЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Лада
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