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КХЛ

Сегодня, 12:17

Кульбаков, Миронов, Хайруллин и Фирстов стали лучшими игроками 16-й недели КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов 16-й недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Иван Кульбаков («Торпедо»), одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Кульбакова был нанесен 91 бросок (30,3 в среднем за игру), из которых он отразил 96,7 процента. Коэффициент надежности составил 0,98.

Лучшим защитником признан Андрей Миронов («Динамо» Москва), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Защитник не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также четыре силовых приема, пять заблокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин (СКА), набравший 4 (4+0) очка в трех матчах недели. Форвард не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матчах с «Витязем» и «Спартаком» Хайруллин сделал дубли.

Лучшим новичком признан Владислав Фирстов («Торпедо»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели. В игре с «Витязем» (4:0) Фирстов стал автором победной шайбы, на его счету также пять силовых приемов и один заблокированный бросок. Фирстов стал пятым игроком «Торпедо», признанным лучшим новичком по итогам недели в сезоне-2022/23.

Андрей Миронов
Марат Хайруллин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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