Кулемин: «Невынужденные ошибки не дают «Салавату» побеждать»

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

— Моментов было достаточно, просто надо их реализовывать, — приводит слова Кулемина официальный сайт клуба. — Показываем свою игру. Невынужденные ошибки не дают нам побеждать, ведем в матчах, но пропускаем голы подряд. Это очень плохо сказывается на нашей игре.

— Как можете описать оборону «Локомотива», в чем была сложность в чужой зоне?

— Они играют плотно, все спускаются близко к воротам и создают плотность, поэтому сложно создать что-то у ворот.

— Как вы считаете, нет ли проблемы у «Салавата» с реакцией на пропущенный гол? О чем вам это все говорит?

— Да, надо делать выводы, пропускаем голы подряд. Нельзя этого допускать, нужно в следующей смене выходить более собранными.

— С высоты своего опыта — как правильно реагировать на этот период поражений?

— Надо каждую игру рассматривать отдельно, начинать с чистого листа и забывать про такие неудачные матчи. Надо сделать выводы.

После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.