Кулемин — о продолжении карьеры: «Готов играть дальше, пока буду нужен»

36-летний ветеран «Салавата Юлаева», двукратный чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру.

— Что у вас с новым контрактом? Готовы остаться в клубе? Ведутся ли переговоры?

— Пока мы не разговаривали. У нас очень напряженный сезон. Думаю, всем пока не до этого, в том числе и мне. Надо закончить сезон и потом смотреть, что будет дальше.

— Не беспокоит то, что до сих пор не предложили новый контракт?

— Беспокоиться не о чем. Мне не 20 лет, чтобы беспокоиться. Есть время подумать и после сезона решать вопрос.

— Вы не допускаете мысль, что закончите карьеру?

— Считаю, что надо сначала закончить сезон и посмотреть, как это будет. Дальше будем решать. Есть силы играть дальше. Просто сейчас стараюсь об этом не думать и концентрироваться на сезон. У нас очень серьезный график.

— Сейчас подписал контракт Яков Рылов. Вернулся в хоккей Михаил Варнаков. Ветераны говорят, что чувствуют силы играть в этой лиге. Действительно ли уровень КХЛ позволяет возрастным хоккеистам продолжать работу?

— Как мы видим, много возрастных ребят приносят пользу своим командам. Даже моего возраста — тот же Сергей Широков стабильно набирает очки. Много ребят и старше играют. Чувствую, что у меня есть силы и возможности показывать мой уровень и приносить пользу команде. Готов играть дальше, пока буду нужен.