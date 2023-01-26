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Сегодня, 19:45

Кулемин: «Сейчас сокращение легионеров станет плюсом»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Ветеран «Салавата Юлаева», двукратный чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о решении сократить в КХЛ количество иностранных хоккеистов с пяти до трех.

— Как относитесь к сокращению лимита на легионеров?

— Тяжело сказать. Думаю, сейчас есть небольшая проблема из-за того, что многие легионеры сами не едут в Россию. Тяжело найти хороших иностранцев. Может быть, сокращение станет плюсом. Появится конкуренция для легионеров. Будут выбирать именно лучших, которые принесут пользу команде. А не просто брать легионеров, чтобы заполнить эти места.

— Вы играли в хороших командах КХЛ. Были легионеры, которые не соответствовали уровню?

— Такие попадаются. Бывает, берут легионеров, а через месяц-два стараются от них избавиться. Считаю, что это неправильно. Если уж берете легионеров на эту позицию, то надо подходить к отбору щепетильно и выбирать тех, которые будут тащить команду.

Николай Кулемин. «У меня была дыра в ноге». Ветеран Николай Кулемин — о продолжении карьеры и интриге в КХЛ
Николай Кулемин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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