Кулемин заявил, что пока трудно назвать победителя Кубка Гагарина

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин отреагировал на мнение генменеджеров КХЛ, которые предрекли СКА победу в Кубке Гагарина.

«Эксперты, генменеджеры клубов назвали СКА главным фаворитом сезона? Была первая игра сезона, все были в разной форме, и тяжело сказать. Будем видеть по сезону, как у СКА результат будет складываться. Как случился переход в «Салават Юлаев» и как удается держать высокий уровень? Тяжело сказать, как случился. Спасибо Виктору Николаевичу Козлову за приглашение. Счастлив, что оказался здесь, рад, что доверяют. Играю и получаю удовольствие, все складывается», — приводит слова Кулемина Metaratings.ru.

Десять генеральных менеджеров клубов КХЛ назвали СКА потенциальным чемпионом сезона-2022/23. Пять человек считают главным фаворитом «Металлург», по два — ЦСКА и «Автомобилист».