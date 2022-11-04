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Сегодня, 11:39

Кулемин заявил, что пока трудно назвать победителя Кубка Гагарина

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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин отреагировал на мнение генменеджеров КХЛ, которые предрекли СКА победу в Кубке Гагарина.

«Эксперты, генменеджеры клубов назвали СКА главным фаворитом сезона? Была первая игра сезона, все были в разной форме, и тяжело сказать. Будем видеть по сезону, как у СКА результат будет складываться. Как случился переход в «Салават Юлаев» и как удается держать высокий уровень? Тяжело сказать, как случился. Спасибо Виктору Николаевичу Козлову за приглашение. Счастлив, что оказался здесь, рад, что доверяют. Играю и получаю удовольствие, все складывается», — приводит слова Кулемина Metaratings.ru.

Десять генеральных менеджеров клубов КХЛ назвали СКА потенциальным чемпионом сезона-2022/23. Пять человек считают главным фаворитом «Металлург», по два — ЦСКА и «Автомобилист».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-kulyemin-otreagiroval-na-mnenie-genmenedzherov-kkhl-kotorye-predrekli-ska-pobedu-v-kubke-gag-1403956/
Николай Кулемин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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