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Сегодня, 04:12

Куликов: «После пропущенной серии матчей меня поставили перед фактом и расторгли контракт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард «Авангарда» Павел Куликов рассказал о своем пребывании в омском клубе.

«Я достаточно быстро подписал контракт с «Авангардом». В Омске были проблемы, так как многие ребята уехали в другие команды. Руководство быстро начало затыкать дыры. После подписания мне сразу написали ребята из персонала команды, предложили свою помощь, чтобы я был полностью готов к сезону. Мне понравилось, что в Омске сразу проявили заботу.

Расторжение контракта спустя 9 матчей было неожиданным, да. Мне все нравилось, мы нашли общий язык с ребятами из команды. Но вдруг что-то не пошло. Мы обсуждали мои ошибки с тренером, но после пропущенной серии матчей меня поставили перед фактом и расторгли контракт», — цитирует Metaratings.ru Куликова.

Куликов сыграл в 9 матчах за «Авангард» и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-5».

Источник: https://metaratings.ru/news/kulikov-rasskazal-o-prikhode-v-avangard-i-razryve-kontrakta-posle-9-matchei-308476/
Павел Куликов
Хоккей
ХК Авангард
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