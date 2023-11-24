Куликов: «У меня никогда не было баснословных контрактов, я всегда получал не очень много по меркам КХЛ»

Экс-форвард «Нефтехимика» Павел Куликов рассказал о своих предыдущих контрактах.

«У меня никогда не было баснословных контрактов, я всегда получал не очень много по меркам КХЛ. Хотелось бы получать большие деньги, но я не рассчитываю на миллиарды. Понимаю, что хоккеисты моего амплуа не получают крупные контракты. У меня есть опыт, я хочу играть и помогать команде. Могу играть правильно и надежно, готов брать на себя черновую и силовую работу», — цитирует Metaratings.ru Куликова.

Куликов ранее играл в КХЛ за «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Авангард». На его счету 102 (42+60) очка в 526 матчах.